Imagini terifiante surprinse in Galați. O familie cu un bebeluș în cărucior a fost la un pas să fie spulberată de o mașină scapata de sub control. Iar la Cluj, un autocar care a ajuns pe contrasens era cât pe ce să se izbească violent de un automobil în care se aflau doi soți și copilul de un an. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional!