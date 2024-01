Șase cadavre - toate aparținând unor bărbaţi - au fost găsite pe 23 ianuarie în afara unei autostrăzi din apropierea oraşului El Mirage, situat în comitatul San Bernardino. Toate cele şase victime au murit din cauza rănilor prin împuşcare, potrivit poliţiei, relatează BBC preluat de Ziare.com.

Six people have been found dead in a Californian desert. Police were responding to wellness checks when they found them in a remote area of the Mojave Desert. An SUV with a blown-out passenger window was also found at the scene.



