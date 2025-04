"Fără să am incredere deosebita in sondaje, deocamdata in turul 2 vor fi George Simion si Crin Antonescu si am spus ca nu stiu sigur cine va fi primul, probabil George Simion pentru ca sondajele de opinie sunt facute de populatia din Romania si evident ca Simion va lua mai multe voturi pe diaspora decat Crin Antonescu, pentru ca asa este regula in Romania.

In acelasi timp, daca pe locul 3 era Lasconi, atunci puteam sa avem semne de intrebare pentru ca si ea ia multe voturi din diaspora. Nicusor ma indoiesc ca va lua foarte multe voturi din diaspora.

Nu cred atat in sondaje, cat in reactia sistemului.

Este evident ca aceste sondaje sunt aproape de realitate, cele care dau finala Simion -Antonescu, altfel nu ar fi fost acest atac impotriva Elenei Lasconi, deci au nevoie sa inventeze ceva ca sa-l bage pe Nicusor Dan in turul 2 si au inventat si au reusit au dus-o pe Lasconi de la 4 la 8%", spune consultantul politic Miron Mitrea.