Românii au fost transformați, în propria lor țară, în cerșetori de fericire care bat la porțile timpului pierdut, timp care nu mai are răbdare cu nimeni. Au trecut 33 de ani de libertate fără control, în care nu am construit nimic, în care lucrurile nu s-au schimbat, măcar o fracțiune în bine, și în care am permis străinilor să ne cumpere la bucată. Este înfiorător cum azi, la trei decenii după ce ne-am ucis conducătorii, și noi între noi, din cauza psihozei și a dorinței liderilor post-decembriști de a se cățăra pe vidul de putere rămas, românii vor să fugă din țară. Mai ceva ca în comunism.

Doar în 2020, arată specialiștii de la Institutul Național de Statistică, au părăsit țara 187.000 de mii de oameni. Majoritatea, doar cu bilet dus. Grav este că, în unele cazuri, ne pleacă 20% din elitele celor mai bune instituții educaționale. Și le pierdem definitiv. Pentru că alte state știu să le ofere condiții decente de supraviețuire. Cu cine mai reconstruim această țară? Întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm ar trebui să fie: ne mai dorim o țară? Și dacă da, ce facem ca să o păstrăm? Și eu m-am gândit, adesea, că poate ar fi mai bine să îmi fac bagajele și să spun adio României. Doar că este ceva în mine care nu mă lasă să fac acest lucru. Încă îmi simt rădăcinile aici și vreau să fac, tot ce îmi stă în putină, să îmi cresc copiii acasă. Oricât de greu ar fi.

Nu am să plec din cauza unor politicieni care sufocă orice șansă a țării de a ieși la liman. Dar sunt destui aleși care își doresc să schimbe ceva în această țară. Orice situație în viață este temporară. Așadar, când totul este bine și frumos, să ne asigurăm că suntem capabili să primim totul cum se cuvine. Iar atunci când viața nu este bună, trebuie să ne amintim că nimic nu este permanent, nici măcar răul, iar zile senine vor apărea la orizont. Știu, sună a truism iar la noi răul durează de prea multă vreme. Și nu o spun doare eu, o arată ultimul sondaj al BNR care dezvăluie dezastrul din România: populația mănâncă și se îmbracă pe datorie, mai exact pe credite la bănci, iar creditele imobiliare sunt tot mai puține. Sectorul energetic rămâne considerat cel mai riscant, pentru al cincilea trimestru consecutiv, urmat de transport, industrie, agricultură, construcții și turism.

Experții spun că, pe lângă reducerea cererii de credite pentru locuințe, românii vor apela în continuare la bănci chiar și pentru a-și putea cumpăra cele necesare unui trai minim decent. Și, apropo de acest subiect, am văzut că în Germania se desfășoară o mega-anchetă ce vizează 100 de bănci și 1.000 de suspecți. Dacă la alții se poate, la noi de ce nu? Am ajuns să ne trăim viața pe împrumut și să ne rugăm la Dumnezeu să mai apucăm și ziua de mâine. Iar aleșii de azi ai patriei par că nu se trezesc din amorțire, în ciuda semnalelor de alarmă trase de experții din toate domeniile. Dar cine să îi audă? Că și noi, aici la Realitatea Plus, ne zbatem să prezentăm situația exactă în care se află țara, dar și soluțiile pentru a o salva.

Un avertisment dur pentru guvernanți vine și de la Consiliul Fiscal, care atrage atenția că deficitul bugetar va ajunge la 7% din PIB, mult mai mare decât cel estimat de Guvern. Mai mult, susțin reprezentanții Consiliului, cheltuielile bugetare sunt subestimate cu peste șase miliarde de lei. Asta înseamnă că ori a încurcat cineva calculele, ori coaliția încearcă din răsputeri să îndulcească lucrurile, pentru a nu panica și mai tare populația. Oricum ar fi, lipsa de transparență decizională este evidentă și vine în niște vremuri în care poporul trebuie să știe exact cum stau lucrurile. Vedem cum marile lanțuri de magazine din Capitală au început să raționalizeze anumite alimente de bază, astfel încât românii să nu mai poată cumpăra mâncare în cantități mari. Unul dintre cei mai mari retaileri a afișat un anunț prin care îi înștiințează pe oameni că nu pot achiziționa mai mult de 6 litri de ulei de persoană și maximum 6 kilograme de zahăr sau făină. S-a luat această măsură pentru ca hrana să poată ajunge la cât mai multă lume, spun reprezentanții magazinului. Această practică a fost abordată deja de mai multe țări europene, precum Marea Britanie, Ungaria sau Spania.

Amintește această deciziei de isteria de la începutul pandemiei. Numai că acum avem un război la granițe care complică serios întreaga situație. Iar când ascultăm și șantajul Rusiei care spune că, la iarnă, va vinde mia de metri cubi de gaze cu 4.000 de dolari, temerile că vom fi loviți de o penurie fără precedent se acutizează. Mai grav este însă războiul dintre noi. Aflăm că apar noi acuzații halucinante la adresa ministrului Sănătății. USR îl acuză pe Alexandru Rafila a mai irosit un milion de euro. Este vorba despre bani de consultanță care nu ar fi fost ceruți pentru PNRR. Asta după ce ieri s-a descoperit că ministrul a dat, în mod discreționar, 21 de milioane de euro, pentru consultanță pentru OMS, adică fostul său angajator.

În timp ce milioanele de euro zboară către consultanță, spitalele din România arată ca cele din zonele cele mai bombardate din Ucraina. Vă arătăm azi imaginile groazei de la una dintre cele mai importante unități medicale din țară: pereți scorojiți, ferestre distruse, aparate pentru recuperare care arată mai mult ca aparatele de tortură, mizerie de nedescris și apă murdară. Și nu e singurul spital aflat în paragină. Imagini șocante au fost filmate și la Bagdasar-Arseni din București, chiar înainte de controalele de acreditare. Sunt dezvăluiri incredibile, stimați telespectatori. Ne mai mirăm că spitalele iau foc și că oamenii mor cu zile? Aveam atâta speranță că Alexandru Rafila poate fi omul care schimbă din temelii acest sistem, dar dezamăgirea este pe măsură. Banii din Sănătate sunt sifonați, ca și în alte sectoare, către băieții deștepți care își umflă conturile fără se le pese de lacrimile noastre.

V-am citit mesajele și am sesizat ca multe dintre necazurile dumneavoastră sunt legate de sănătate, de serviciile de medicale pe care le primiti sau nu le primiti in unitățile publice. Din acest motiv am sa aloc o întreaga ora problemelor semnalate de către dumneavoastră, telespectatorii mei dragi. Știu ca toti așteptați o reacție a ANI sau DNA în ceea ce privește averea domnului ministru Alexandru Rafila. Milionar in euro din munca cinstita, bugetar toată viața la statul roman? Din câta consultanta? Câte comisioane? Câte sponsorizări? E deja treaba procurorilor, așteptăm cuminți și aici ca justiția sa își facă treab. Avem de așteptat. Sa stam in poziții relaxante ca domnul Rafila încă are imunitate și dacă jocurile ii ies și îl vor susține unii ca presedinte, vom aștepta ceva mai mult! Pana atunci sa ne concentram pe lucruri bune, sa ne unim sa muncim mai eficient mai mult mai bine impreuna pentru ca răutățile gratuite și foamea asta de a se mânca cetățenii între ei nu duce la nimic bun la nimic sănătos pentru societatea noastră și așa dezorientata. Este nevoie mai mult ca oricând sa fim stăpâni pe noi înșine pentru a putea fi stăpâni pe destinele noastre.

Ion C. Bratianu cred ca se răsucește in pământ de atâta indignare, ce am fost și ce-am ajuns intr-un timp atât de scurt. El spunea ca noi trebuie sa constatam cu sânge rece realitățile, pentru că acțiunea politica înseamnă prevedere și realizare. Și tot același mare om de stat spunea ca prima condiție pentru a fi capabil de a guverna este sa fii capabil a te guverna. Un popor nu e mare numai prin granițele sale un popor e mare prin insușirile sale, prin forțele pe care le reprezintă. Acele forte sunt de diferite feluri. Înainte de toate sunt forțele morale pe care in primul rând le reprezintă conștiința poporului in menirea sa, forțele intelectuale pe care le constituie cultura și inteligenta lui, forțele fizice acelea pe care le măsoară bărbăția pățească a unui neam. In concluzie sa nu ne izolam sa lucram separat luptând între noi, sa ne unim in toate forțele sănătoase și atunci da vom reusi sa creem și sa asiguram ceea ce e de nevoie pentru stat și pentru fiecare roman.

Și apropo de dorința PSD de a menține UDMR la guvernare, de teama ca nu cumva sa răbufnească un alt război de aceasta data in România ca ungurii vor spulbera Transilvania și o vor pune sub lacăt maghiar! Prostii, nu tin șantajurile de acest gen. Cu alte cuvinte, știți ca așa va fi și nu ii veți opri din prea multa dragoste pentru binele comun, ce va imbratiseaza și va tine de cald și pe timpuri cumplite de iarna rusească. Știm cu totii: este evidenta relația de beneficii! Gândiți-va ca in țara noastră sunt mai multe minorități. Cum ar fi ca ungurii sa revendice așa zisul ținut secuiesc ca au tupeu, susținere din Budapesta și Kremlin, machedonii sa vrea și ei, turci sa ia și ei, musulmanii și ei, evreii și ei, romii și ei, lipovenii la fel, am rămâne romani fără Românie! Serios? Voi auziți? Sunteți multumiți? Ardealul nu este pământ unguresc și punct! Noi nu vrem sa ne încăieram cu maghiarii.

Maghiarii sunt in Romania si Romania este a noastra. Dar să nu disperăm și să ne găsim curajul de a lupta pentru dreptate. Eu îmi găsesc motivația în dorința de a lupta și de a lăsa în urma mea o țară. Pentru copii, pentru nepoți. Pentru cine vine după noi. Muncă, disciplină și credință. Acestea sunt ingredientele care ne vor ajuta să schimbăm drumul pe care ne va duce la destinația pe care ne-o dorim. Și vreau să anunț, cu mare bucurie, în acest final de editorial că familia din Vaslui cu opt copii, pe care am prezentat-o în edițiile trecute va merge la mare. Le mulțumim reprentanților Vox Maris-Costinești și îi felicităm pentru implicare. Împreună, dragii mri, facem România bine!