Laurențiu Botin: Vorbe pentru cei care nu pricep

Și am mai primit un spor de 50% să nu uit să spun că pandemia a prins România. Da, și Soroș mi-a dat bani, am doi căței, suma e dublă așadar, basca cu 5 G o am deja și bubulii conduc de fapt oculta mondială. Frânturi de dezinformare într-o societate digitalizată care nu mai judecă cu propriul creier. Informații emanate din creiere stătute, aceleași care distribuie postări idioate de genul dacă nu scrii Amin ai 7 ani de ghinion, toate amestecă mentalul colectiv într-un malaxor departe de orice logică.

Cineva mi-a scris că de ce sunt zmeu cu invitații și că de ce , mai apoi, când citesc drept la replică, sunt normal. Să stau să explic că sunt reguli CNA? M-am lăsat păgubaș, gura lumii pe rețelele de socializare nu o poate opri nimeni. De fapt, ideea e că nu mai avem niciun discernământ. Urechismele, frânturile de frază greșit înțelese au transformat oameni cu pretenții intelectuale în instrumente. Și vorbesc de cei care au pretenții că au făcut școala la timp. Dacă aceștia cad pradă dezinformării, ce pretenții mai pot avea de la restul? În fiecare zi încerc să explic celor care mă privesc cum stau lucrurile în realitate. Ce se ascunde de fapt în spatele unor acțiuni din spațiul public, care sunt fentele aruncate deliberat pentru mânat turma, unde se vor finaliza șmecheriile. Acum e campanie, fabrica de dezinformare este cu motoarele turate.

Oamenii sunt agresați de vizual, audio și mesaje ciudate, de influenceri năimiți pe firmituri, de portavoci gâjâite care urlă fără oprire. Da, sunt revoltat, m-am săturat de suficiența celor care le știu pe toate, mai ales de aceia care sunt moderatori de televiziune din fotoliul de acasă. Zic, așadar, lăsați lucrurile la care nu vă pricepeți în seama celor care știu ce și cum. Sau, terminați cu agasarea. Nu de alta, dar niciodată nu ați fost în pielea mea. Mulțumesc.