Laurențiu Botin: Guvern nou. O opinie

Greu spun, pentru că lista pe ministere a fost cea care a inflamat treburile interne în PNL, loc unde Orban s-a comportat straniu, a ținut lista până în ultima clipă și a generat reacții adverse în interior. Deși reproșurile la adresa lui Orban ar putea fi îndreptățite, lista în sine este mult mai bună decât ceea ce am avut.

Partenerii de coaliție au forțat la maximum, au primit ministere grele, funcții importante, logic să ceri mult. Liberalii au lovit bine, spun eu, prin numele unor miniștri propuși. Pe lângă pozițiile de nezdruncinat, Apărare și Externe, cuiul grenadei este Ministerul Educației. Școala, în orice variantă, este marota care va inflama întotdeauna societatea și implicit politicul. Desemnarea lui Sorin Cîmpeanu la MEN este cea mai bună alegere. Păstrarea dezastrului Anisie ar fost o gafă uriașă. Iar liberalii și-au dat seama de asta. Cîmpeanu este unul din puținii politicieni respectat chiar și de cei din opoziție. Asta odată. Apoi, clar, are expertiza necesară de a pune la punct sistemul. Dacă va avea timpul necesar. Faptul că a fost atacat în ziua desemnării de o liotă de no-name la ordinul cuiva, știm noi cine, a dovedit că alde combinatorii din sistem se tem de el. O bilă albă este și desemnarea lui Vlad Voiculescu la Sănătate. A mai fost ministru, are bagajul necesar, câștigul îl văd prin presiunea la care va fi supus. Acum o să vedem dacă USR-Plus este doar o gogoașă declarativă sau are oameni capabili. Nu-mi place domnul Ghinea la Fonduri Europene, asta și pentru că în fostul mandat a avut numai scuze.

Vom vedea, cabinetul Cîțu este acum echilibrat, spor la treabă. O treabă mai mult decât dificilă, trei Mării într-o pălărie nu întotdeauna pot coabita fără ceartă conjugală. Ideea este una pe înțelesul tuturor. Jocurile au fost făcute, urmează munca. Cine știe ce are de făcut va câștiga. Cine va juca doar după ureche va fi identificat imediat. Căci noul Executiv va fi sub lupă triplă. Într-un an dificil pentru România. Aceasta este o opinie.