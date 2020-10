Laurențiu Botin: Câteva gânduri despre alegeri

În primul rând, am observat, a nu știu câta oară, că s-a votat pe interese directe și emoție, nu pe o analiză clară și concretă. Nu tu proiecte, soluții, doar o revărsare de ură la adresa social-democraților. Cumva justificată, să-i dăm jos, mama lor de corupți, să-i înlocuim cu oricine. Asta a fost stategia și rezultatul. Au mai scăpat câțiva, așa e la vot. Apoi, poporul s-a plictisit de domnia unor baroni, votul contra fiind hotârător în orașe ca București, Timișoara sau Brașov.

Am mai văzut o categorie de populație, 25-55, care a ieșit masiv la vot. Mare parte din această categorie a votat cu USR, partid în care se regăsește, al cărui semnal ciudățel este înțeles perfect de armata de trotinetiști. De, vocea poporului, nimic de comentat.

Și am mai observat o mare lehamite, absenteismul la vot fiind unul major. Nici eu nu am votat, nu mai fac asta de ceva timp, am declarat-o public, bine am făcut, sunt convins că e degeaba.

Ce vreau să spun. Nimeni și nimic nu mă poate convinge că îndârjirea de a câștiga un mandat de primar este dată de dorința sinceră de a munci, pe un salariu de râsul lumii, pentru comunitate. Hai să fim serioși, recunoașteți că s-a dorit accederea la banul public prin orice mijloace. Gașca care te propulsează în funcție este avidă de controlul instituțiilor care sunt generatoare de comision. Asta cu grija față de comunitate, transparență, stop furtului și alte lozinci nu merge. Pentru că lumea-i croită exact așa. Pe comisioane. O să vedeți, nicio surpriză, se va fura exact la fel. Poate că nu imediat, că trebuie să se aranjeze. Apoi, odată ce vor învăța mecanismele...să te ții, frate!

Iar generația care a mușcat la vrăjeala cu hai să muncim pentru comunitate se va prinde într-un final. Dar ce te faci, vor trece 4 ani. Și iar va apărea un Făt-Frumos care va specula emoția publică și va fi ales. Sau, după caz, va număra mai bine voturile exprimate sau inventate. Căci votul tău contează, el schimbă lumea, o să trăim mai bine, maică, clar trebuie o schimbare.

Iată câteva gânduri de luni dimineață, la o săptămână după alegerile locale cele mai contestate din istorie. De final. Va veni discursul cu greaua moștenire. Scuzele care vor arăta incapacitatea. Apoi uitarea și resemnarea. Adică planul va funcționa perfect. Ăștia sunt, cu ei mergem. Până ne inflamăm din nou peste 4 ani și plecăm din nou după fentă.