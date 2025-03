"În acest an extrem de important, crucial pentru țara noastră, pentru că ne alegem președintele, cel care ne va reprezenta pentru următorii 5 ani, este bine să le explicăm celor care ne urmăresc într-un număr atât de mare: în aceste momente complicate, Realitatea, televiziunea poporului, familia Realitatea nu trădează cauza suveranistă. Așa cum am făcut încă de la început, am dat voce poporului, am prezentat aici ideile care pun România înainte de orice.

De asemenea, facem acest lucru, spre deosebire de alții: noi susținem în continuare cauza suveranistă și, foarte important, nu există negociere pentru vreo instituție, pentru vreo funcție-cheie într-o instituție politică. Este important să le spunem oamenilor care ne urmăresc acest lucru pentru că noi am devenit alternativa și aici, la televiziunea poporului, vor vedea în continuare ceea ce înseamnă, dincolo de a spune că ești suveranist, să și arăți că ești suveranist", a transmis Ionela Arcanu, redactor-șef Realitatea PLUS.