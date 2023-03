Ziua aceasta a fost una extrem de încărcată pentru mine, mai ales din punct de vedere emoțional. Mă simt revoltată, sunt furioasă și tristă în același timp. Am pierdut un român care a iubit, a trăit, a visat la o Românie frumoasă, demnă și dreaptă. Moartea lui Rudel Obreja trebuie să reprezinte învierea poporului, dragii mei! Nu luptăm cu o himeră, ci cu un sistem dubios, obscur, subteran și violent. Trebui să schimbăm din temelii această țară dacă vrem cu adevărat să înfăptuim idealurile pentru care s-a murit în decembrie 1989. Revoluția a fost furată de o gașcă de securiști care a vândut la bucată țara. Ei și urmașii lor sunt acest stat paralel care girează încă pedeapsa cu moartea. Măcar de ar pieri cei care ne umilesc și ne schingiuiesc. Dar mor tot vinovații fără vină. Torționarii zilelor noastre nu se dau în lături să îngenuncheze acest popor și folosesc orice metode meschine pe care le au la îndemână pentru a ne sechestra sub jugul suferinței. Astăzi, la căpătâiul lui Rudel Obreja am simțit toată durerea acestui popor.