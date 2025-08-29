Soluții rapide pentru economii semnificative

Una dintre primele recomandări este trecerea de la becurile clasice la LED-uri, care consumă cu până la 80% mai puțin și au o durată de viață mult mai mare. În plus, prizele inteligente pot tăia din consumul de energie pasiv cu 10-15%, oprind aparatele lăsate în standby.

O altă metodă eficientă este programarea consumului în funcție de tarifele dinamice. Gospodăriile care folosesc contoare inteligente pot beneficia de energie mai ieftină în anumite intervale orare. Potrivit PPC, clienții care aleg oferta „Ore Smart” pot obține discounturi de până la 59% pentru consumul realizat în anumite ore ale zilei.

Electrocasnice eficiente și programe ECO

Un alt pas important îl reprezintă alegerea electrocasnicelor cu clasă energetică A sau superioară, care pot reduce consumul cu aproximativ 20%. În plus, folosirea programelor ECO la mașinile de spălat, de exemplu spălarea la 30°C în loc de 60°C, scade consumul de energie cu peste 40%.

Specialiștii atrag atenția și asupra consumului „ascuns”: scoaterea din priză a aparatelor nefolosite poate aduce o economie suplimentară de până la 30% din consumul pasiv.

Investiții pe termen lung

O locuință bine izolată poate reduce necesarul de energie pentru încălzire și răcire cu până la 30%. Totodată, anveloparea pereților exteriori aduce economii de până la 40%, arată datele PPC Energy.

Pentru cei care își permit investiții mai mari, soluțiile pe termen lung includ centralele în condensare, care reduc consumul de combustibil cu 30%, și panourile fotovoltaice, capabile să acopere o mare parte din necesarul de energie al unei gospodării.

Care sunt cei mai mari consumatori de energie?

Experții subliniază că unele aparate sunt responsabile pentru cea mai mare parte a facturii la curent:

Aerul condiționat – ~770 kWh pentru 500 de ore de funcționare;

Cuptoarele electrice – între 400 și 500 kWh pe an;

Mașina de spălat rufe – 360-400 kWh anual;

Frigiderele duble – până la 400 kWh/an;

Uscătorul de rufe și mașina de spălat vase – peste 250 kWh/an.

Reducerea facturii la energie electrică nu presupune sacrificii majore, ci mai degrabă o schimbare de obiceiuri și, acolo unde este posibil, investiții inteligente. Prin trecerea la LED-uri, utilizarea prizelor smart, adaptarea consumului la tarifele dinamice și alegerea electrocasnicelor eficiente, românii pot economisi până la 30% lunar, menținând același nivel de confort.