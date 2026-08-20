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Economie· 1 min citire
Sistemul Electroenergetic Național depășește 2.500 MW de noi capacități conectate în 2026
Energie
Publicat20 aug. 2026, 22:46
Actualizat21 aug. 2026, 12:47
Sistemul Electroenergetic Național (SEN) a depășit, pe 20 august, pragul de 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare conectate la rețea în 2026, odată cu punerea în funcțiune a instalației de stocare Părău (76,76 MW și 150,288 MWh), a anunțat Transelectrica.
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