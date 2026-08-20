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Economie· 1 min citire

Sistemul Electroenergetic Național depășește 2.500 MW de noi capacități conectate în 2026

Energie

Energie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 22:46
Actualizat21 aug. 2026, 12:47

Sistemul Electroenergetic Național (SEN) a depășit, pe 20 august, pragul de 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare conectate la rețea în 2026, odată cu punerea în funcțiune a instalației de stocare Părău (76,76 MW și 150,288 MWh), a anunțat Transelectrica.

În total, în acest an au fost conectați 2.514 MW: 1.331 MW fotovoltaic, 663 MW stocare, 496 MW eolian, 20 MW pe hidrocarburi și 5 MW din biogaz.

Potrivit companiei, capacitatea totală de stocare disponibilă în SEN a ajuns la 989 MW, iar până la sfârșitul anului sunt estimate încă aproximativ 2.000 MW din proiecte fotovoltaice, eoliene și de stocare, la care se vor adăuga noile centrale pe gaze de la Mintia și Iernut.

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