Situația prețurilor în acest moment la alimentele de bază nu este deloc una bună. 1/10 europeni nu și-au permis, în 2024, o masă cu carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile.
Cât se mult s-au scumpit alimentele de bază?
- inflație estimată pentru luna august - 9,2% (BCR)
- fructele 40%
- legumele și carnea 5–11%
- laptele și uleiul 10%
Românii, la limita subzistenței alimentare
Țările cu procente mari ale persoanelor care nu își permit o masă corespunzătoare:
Slovacia - 39,8%
Bulgaria - 37,7%
Ungaria - 37,3%
România - 16,3%
Cipru (3,5%)
Irlanda și Portugalia (ambele 5,1%)
Media UE – 8,5%