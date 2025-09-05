Ministrul Muncii a găsit soluția pentru a economisi bani la bugetul de stat: Florin Manole vrea bancomate la sate pentru a nu mai cheltui bani cu poștașii care virează pensiile. Ministrul a afirmat că această operațiune mult prea costisitoare pentru buget, dar uită că reprezintă o sursă majoră de venituri pentru Poșta Română, care este tot o companie de stat.