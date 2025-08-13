Românii cu depozite mari la bănci vor plăti impozit de 16%. Statul impozitează banii din bănci

Statul pregătește o nouă serie de măsuri fiscale care vor afecta economiile românilor. Conform proiectului de lege privind măsuri fiscal-bugetare publicat recent de Ministerul Finanțelor, depozitele bancare ale populației vor fi vizate de impozite mai mari pentru cei cu sume importante economisite.

Vești proaste pentru românii cu bani în bănci

Persoanele cu depozite de peste 100.000 de euro vor plăti un impozit de 16%, în timp ce restul populației, cu sume mai mici, va plăti în continuare 10%, similar situației actuale. Pentru a menține banii în conturi, băncile au majorat dobânzile la depozite. În anumite cazuri, acestea au depășit chiar dobânzile titlurilor de stat, ajungând până la 8% pe an pentru depozitele pe o lună și 7% pentru depozitele pe trei luni în lei.

Proiectul de lege prevede și alte schimbări fiscale: majorarea cotei de TVA standard de la 19% la 21% și a celei reduse de la 9% la 11%, precum și creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%, aplicabil de la 1 ianuarie 2026, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice. Pentru dividendele distribuite pe baza situațiilor financiare interimare întocmite în 2025, impozitul va rămâne la 10%.

Instituțiile de credit vor plăti un impozit suplimentar pe cifra de afaceri: 2% pentru prima jumătate a anului 2025 și 4% pentru a doua jumătate a anului. Obligația de calculare și virare a impozitului pe dividende revine firmelor care le plătesc, termenul de plată fiind până la data de 25 a lunii următoare distribuției.

Expertul contabil Cornel Grama recomandă antreprenorilor să ridice dividendele din profitul anului 2025 până la 30 septembrie 2025 pentru a beneficia de cota de 10%, conform unui site de știri. Profiturile anterioare, inclusiv cele din 2024, pot fi retrase până la 31 decembrie 2025 fără modificarea cotei actuale.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat miercuri, într-un briefing la Guvern, că măsura privind majorarea impozitului pe dividende va fi adoptată și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, ca parte a unui pachet fiscal mai amplu destinat stabilizării finanțelor publice.