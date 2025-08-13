Vești proaste pentru românii cu bani în bănci

Persoanele cu depozite de peste 100.000 de euro vor plăti un impozit de 16%, în timp ce restul populației, cu sume mai mici, va plăti în continuare 10%, similar situației actuale. Pentru a menține banii în conturi, băncile au majorat dobânzile la depozite. În anumite cazuri, acestea au depășit chiar dobânzile titlurilor de stat, ajungând până la 8% pe an pentru depozitele pe o lună și 7% pentru depozitele pe trei luni în lei.

Proiectul de lege prevede și alte schimbări fiscale: majorarea cotei de TVA standard de la 19% la 21% și a celei reduse de la 9% la 11%, precum și creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%, aplicabil de la 1 ianuarie 2026, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice. Pentru dividendele distribuite pe baza situațiilor financiare interimare întocmite în 2025, impozitul va rămâne la 10%.

Instituțiile de credit vor plăti un impozit suplimentar pe cifra de afaceri: 2% pentru prima jumătate a anului 2025 și 4% pentru a doua jumătate a anului. Obligația de calculare și virare a impozitului pe dividende revine firmelor care le plătesc, termenul de plată fiind până la data de 25 a lunii următoare distribuției.

Expertul contabil Cornel Grama recomandă antreprenorilor să ridice dividendele din profitul anului 2025 până la 30 septembrie 2025 pentru a beneficia de cota de 10%, conform unui site de știri. Profiturile anterioare, inclusiv cele din 2024, pot fi retrase până la 31 decembrie 2025 fără modificarea cotei actuale.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat miercuri, într-un briefing la Guvern, că măsura privind majorarea impozitului pe dividende va fi adoptată și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, ca parte a unui pachet fiscal mai amplu destinat stabilizării finanțelor publice.