În septembrie 2021, în rândul statelor membre UE, cea mai ridicată rată de variaţie medie anuală a preţurilor la carburanţi şi lubrifianţi pentru transportul personal s-a înregistrat în Luxemburg (31%), România (29%) şi Slovenia (29%), iar cele mai scăzute rate de variaţie medie anuală au fost în Irlanda (15%), Italia, Finlanda şi Grecia (toate cu 18%), arată datele publicate marţi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).



În ultimele două decenii, preţurile în UE la carburanţi şi lubrifianţi pentru transportul personal au fost extrem de volatile, cu rate anuale ale inflaţiei variind de la minus 20% la plus 20%.



Recent, această volatilitate a devenit extrem de pronunţată, ratele anuale urcând de la un nivel scăzut de minus 20% în mai la plus 23% în septembrie.



Şi în urmă cu un deceniu s-au înregistrat creşteri semnificative, ratele anuale urcând de la un nivel de minus 19% în iulie 2009 la plus 20% în martie 2020.