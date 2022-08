La bursa New York Mercantile Exchange, cotaţiile futures pentru ţiţeiului american West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în luna septembrie au scăzut cu 0,44 dolari, sau 0,5%, la 88,97 dolari per baril, în timp ce cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât cu 0,73 dolari, la 94,37 dolari. În precedenta sesiune, atât cotaţiile pentru ţiţeiul WTI, cât şi cele pentru ţiţeiul Brent au scăzut cu aproximativ 3%.



Banca Centrală a Chinei a redus dobânzile pentru a stimula economia, care a încetinit neaşteptat în iulie, pe fondul restricţiilor impuse de autorităţile de la Beijing şi al crizei din sectorul imobiliar.



"În general, preţurile materiilor prime sunt sub presiune, după ce datele economice din China din iulie sunt mult mai slabe decât se estima anterior, ceea ce a reînnoit temerile privind evoluţia cererii", a apreciat Yeap Jun Rong, analist la IG Group.



În Statele Unite, producţia totală în principalele bazine de şisturi bituminoase ar urma să crească în septembrie la 9,049 milioane bpd, cel mai ridicat nivel din martie 2020, conform unui raport al Agenţiei pentru Energie din SUA.

Scăderea cotațiilor pe bursele internaționale la barilul de petrol s-au văzut și la pompă, în România. Cel mai ieftin litru de benzină în București costă 7,49 de lei, iar motorina a scăzut până la 8,11 lei.