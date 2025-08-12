Anunțul a venit de la BNR, iar guvernatorul susține că dobânda de referință nu va scădea momentan. Liberalizarea pieței de energie s-a dus direct în prețuri, iar cifrele INS arată că în luna iulie energia electrică s-a scumpit cu 63%. Și alimentele ne costă mai mult.

Expirarea plafonării la energie se vede în prețuri. Plătim dublu

„Am luat 4 roșii și îmi ajung o săptămână, mănânc o jumătate de roșie la masă.

Vin dintr-un supermarket unde am văzut o creștere substanțială.”, spun oamenii.

Și de parcă nu era de ajuns, experții spun că greul abia începe. Noile taxe duc la creșterea prețurilor, iar inflația a ajuns deja la 7,8%. Prognozele Băncii Naționale sunt sumbre și am putea depăși pragul de 9% în toamnă.

Potrivit BNR, măsurile din primul pachet fiscal, adică majorarea taxei pe valoare adăugată și majorarea accizelor au un impact suplimentar asupra inflației cu 4 puncte procentuale. BNR estimează că am putea ajunge la un indicator al inflației de peste 9 procente.

„Atenție la cifre... datele așa calculate rapid în loc de 9,2% în septembrie, probabil că va fi 9,6, 9,7.

La sfârșitul anului 8,8, probabil că va depăși 9%. Așa e cu plafonările, sunt introduse ca să facă un bine, ca să tempereze presiunile sociale și fac acest lucru când sunt introduse, dar când se renunță la ele efectul nu este deloc plăcut.”, a transmis Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în iulie, energia electrică s-a scumpit cu 63%. Plătim mai mult și pentru lapte, ulei, fructe și legume.

„Sunt crescute prețurile. Cea mai mare revoltă o am pentru că mi s-a oprit 10% din pensie.

Cât îmi oprește înseamnă aproape un coș pe săptămână.”, spun bătrânii.

„Deocamdată dobânzile nu au cum să scadă, foarte important e să nu crească.”, a adăugat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

România rămâne campioana scumpirilor în Europa.

IMPACTUL TAXELOR ASUPRA PREȚURILOR

majorarea TVA și a accizelor - 4%

prognoza BNR pentru inflație - 9,7%

rata inflației iulie 2025 - 7,8%

pâine - 6,43%

legume și conserve de legume - 11,03%

fructe proaspete - 13,74%

ulei comestibil - 10,05%

carne, preparate și conserve din carne - 4,70%

lapte - 6,19%

detergenți - 5,21%

energie electrică - 62,97%

energie termică - 11,63%

servicii - 7,3%