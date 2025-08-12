Anunțul a venit de la BNR, iar guvernatorul susține că dobânda de referință nu va scădea momentan. Liberalizarea pieței de energie s-a dus direct în prețuri, iar cifrele INS arată că în luna iulie energia electrică s-a scumpit cu 63%. Și alimentele ne costă mai mult.
Expirarea plafonării la energie se vede în prețuri. Plătim dublu
„Am luat 4 roșii și îmi ajung o săptămână, mănânc o jumătate de roșie la masă.
Vin dintr-un supermarket unde am văzut o creștere substanțială.”, spun oamenii.
Și de parcă nu era de ajuns, experții spun că greul abia începe. Noile taxe duc la creșterea prețurilor, iar inflația a ajuns deja la 7,8%. Prognozele Băncii Naționale sunt sumbre și am putea depăși pragul de 9% în toamnă.
Potrivit BNR, măsurile din primul pachet fiscal, adică majorarea taxei pe valoare adăugată și majorarea accizelor au un impact suplimentar asupra inflației cu 4 puncte procentuale. BNR estimează că am putea ajunge la un indicator al inflației de peste 9 procente.
„Atenție la cifre... datele așa calculate rapid în loc de 9,2% în septembrie, probabil că va fi 9,6, 9,7.
La sfârșitul anului 8,8, probabil că va depăși 9%. Așa e cu plafonările, sunt introduse ca să facă un bine, ca să tempereze presiunile sociale și fac acest lucru când sunt introduse, dar când se renunță la ele efectul nu este deloc plăcut.”, a transmis Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
Potrivit Institutului Național de Statistică, în iulie, energia electrică s-a scumpit cu 63%. Plătim mai mult și pentru lapte, ulei, fructe și legume.
„Sunt crescute prețurile. Cea mai mare revoltă o am pentru că mi s-a oprit 10% din pensie.
Cât îmi oprește înseamnă aproape un coș pe săptămână.”, spun bătrânii.
„Deocamdată dobânzile nu au cum să scadă, foarte important e să nu crească.”, a adăugat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
România rămâne campioana scumpirilor în Europa.
IMPACTUL TAXELOR ASUPRA PREȚURILOR
majorarea TVA și a accizelor - 4%
prognoza BNR pentru inflație - 9,7%
rata inflației iulie 2025 - 7,8%
pâine - 6,43%
legume și conserve de legume - 11,03%
fructe proaspete - 13,74%
ulei comestibil - 10,05%
carne, preparate și conserve din carne - 4,70%
lapte - 6,19%
detergenți - 5,21%
energie electrică - 62,97%
energie termică - 11,63%
servicii - 7,3%