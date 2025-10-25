Totul în condițiile în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat că anul viitor impozitele și taxele locale cresc cu peste 70%.

Românii împovărați de taxe și impozite. Parlamentarii sunt scutiți

„Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut, ci cred ca au fost niște măsuri de responsabilitate care trebuiau puse in practică. A fost nevoie să creștem veniturile fiscale și să luăm măsuri pentru îmbunătățirea colectării.”, a transmis Ilie Bolojan.

Însă, austeritatea a fost doar pentru români, nu și pentru cei care iau toate deciziile care ne influențează nivelul de trai. Și în timp ce anul viitor ne așteaptă noi creșteri ale taxelor și impozitelor locale cu 70%, la Palatul Parlamentului lucrurile stau cu totul altfel - se schimbă legea ca să nu mai plătească.

Un proiect depus la Senat de mai mulți parlamentari prevede scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru toate spațiile interioare și exterioare din Palatul Parlamentului.

În motivarea proiectului, parlamentarii precizează că autoritățile fiscale locale au calculat obligații de plată privind impozitul pe clădire care depășesc de până la zece ori valoarea redevențelor obținute din contractele de utilizare a spațiilor, ceea ce afectează echilibrul financiar al activităților extrabugetare ale Camerelor Parlamentului.

Cu alte cuvinte, parlamentarii susțin că dacă legea nu va fi modificată, taxa va duce la o presiune și mai mare pe bugetul de stat pentru că dacă cele două camere ar putea cere bani în plus pentru a-și acoperi cheltuielile de funcționare.

Conform presei, dacă ar fi supusă unui regim obișnuit de impozitare, clădirea Palatului Parlamentului ar aduce statului român cel puțin 15 milioane de euro pe an.