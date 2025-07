Într-o postare pe Facebook, Radu Georgescu reamintește faptul că în Codul Fiscal se precizează că orice modificare intră in vigoare după cel puțin 6 luni de la publicare și se pune în practică de la 1 ianuarie.

Georgescu amintește că această reglementare a fost fentată, tot legal, de alte guverne anterioare, care s-au folosit de “șmecheria” modificării Codului Fiscal prin Ordonanțe de Urgență.

“Actualul Guvern nu a schimbat Codul Fiscal prin Ordonanța de Urgenta!!! Au făcut o lege care a fost votata in Parlament. Legea are numărul 141/ 2025. Deci legile trebuie sa respecte regula din Codul Fiscal. Publicarea a fost făcută in data de 25 iulie 2025. Deci, conform

Codului Fiscal, taxele si impozitele se pot mari doar începând cu 1 IANUARIE 2027!!!" scrie Georgescu.

În acest context, economistul afirmă că "este foarte greu de înțeles cum ii pui pe oameni sa plătească taxe mai mari si sa treacă prin austeritate când tu, Guvern, nici măcar nu respecți legile țării".