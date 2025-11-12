Energia – liderul scumpirilor

Conform INS, energia electrică s-a scumpit cu peste 70% față de octombrie 2024, fiind principalul factor care a împins în sus costurile la mărfurile nealimentare, categoria ce a înregistrat o creștere medie de 10,96%. Majorarea tarifelor este efectul eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor, care a dus la liberalizarea pieței.

Tot la această categorie, energia termică s-a scumpit cu aproape 18%, iar cărțile, ziarele și revistele costă cu peste 10% mai mult decât anul trecut.

Serviciile – creșteri semnificative la transport și cosmetică

Prețurile serviciilor au crescut, în medie, cu 10,52%, potrivit INS. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la biletele de tren (+18,59%), serviciile de igienă și cosmetică (+18,54%) și reparațiile auto (+16,57%).

Alimentele – fructele și cafeaua, cele mai mari creșteri

La categoria mărfurilor alimentare, creșterea medie a fost de 7,57%, însă unele produse s-au scumpit considerabil peste această medie. Fructele proaspete sunt campioane la scumpiri, cu un avans de 22,74%, urmate de cafea și cacao (+19,25%) și zahăr (+13,27%).

Singura veste bună: transportul aerian s-a ieftinit

INS menționează și o categorie unde prețurile au scăzut: transportul aerian, care este cu 12% mai ieftin față de anul trecut, în contextul scăderii costurilor cu combustibilul pentru aviație și a creșterii concurenței între operatori.

Deși ritmul inflației a înregistrat o ușoară încetinire, scumpirile masive la energie și servicii continuă să afecteze bugetele familiilor. Specialiștii atrag atenția că, fără o temperare a costurilor la energie și transport, România ar putea menține o inflație ridicată și în lunile de iarnă.

Topul scumpirilor (octombrie 2025, față de octombrie 2024)

Mărfuri alimentare:

Fructe proaspete: +22,74%

Cacao și cafea: +19,25%

Zahăr: +13,27%

Mărfuri nealimentare:

Energie electrică: +72,30%

Energie termică: +17,70%

Cărți, ziare, reviste: +10,11%

Servicii:

Bilete de tren: +18,59%

Servicii de igienă și cosmetică: +18,54%

Reparații auto: +16,57%

Sursă: Institutul Național de Statistică (INS)