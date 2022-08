Astfel că i-Asigurare, atât prin soluția web, dar mai ales prin aplicația completă de asigurare, de tip all in one, disponibilă pe smartphone, a muncit să adune toți asiguratorii din piața de Asigurare din România și îți oferă posibilitatea de a încheia asigurarea de care ai nevoie, direct de pe telefon, în câteva minute, în funcție de ofertele existente.

Scapă de procese greoaie, consumatoare de timp și nervi, chiar și bani. Testează i-Asigurare. Descarcă pe iOS sau pe Android

Indiferent că pleci în călătorie și ai nevoie de asigurare sau își expiră polița RCA, prin aplicația i-Asigurare, ai posibilitatea de a verifica aproape instant ofertele din piața, a plăti în siguranță din aceeași interfață și a avea toate informațiile, polițele într-un singur loc, mereu la îndemână.

Ce asigurări poți încheia prin aplicația i-Asigurare

1. Asigurarea RCA: de pe hârtie, direct în telefonul tău

Asigurarea RCA este cea mai populară asigurare în rândurile utilizatorilor aplicației i-Asigurare, iar acum a devenit mai simplu ca niciodată să închei o poliță RCA.

Datorită noilor funcționalități ale aplicației, o simplă poză făcută la polița ta fizică te ajută să-ți închei asigurarea cu efort minim. Asta pentru că funcțiile inteligente citesc datele din poză și le trimit direct către calculatorul RCA care îți va calcula și afișa prețurile instant.

Cum funcționează:

Descarcă GRATUIT aplicația i-Asigurare pentru telefonul tău iOSsau Android Fă o poză cu telefonul tău la polița RCA veche Aplicația îți va CITI automat, fără absolut nicio intervenție din partea ta, datele din asigurarea RCA Înainte ca asigurarea RCA să-ți expire vei primi notificare de expirare și vei avea posibilitatea de a selecta prețul și asiguratorul dorit. Astfel vei avea RCA în doar câteva secunde.

Bine de știut: aplicația i-Asigurare îți afișează prețurile tuturor asiguratorilor. Astfel, ai posibilitatea de a alege tariful cel mai mic sau asiguratorul preferat. Totodată, ai posibilitatea de a testa si verifica tarifele în funcție de perioadă asigurată, începând de la o lună și până la 12 luni.

2. Asigurarea travel

Oriunde ai călători, prin aplicația i-Asigurare ai posibilitatea să-ți alegi destinația, să adaugi toți membrii familiei și să ai asigurarea în câteva minute.

În cazul în care ai parte de un eveniment neplăcut în timpul călătoriei, polița o regăsești în aplicație. Astfel vei avea acces rapid la numerele de telefon necesare și toate detaliile de care vei avea nevoie local.

Sperăm cu toții ca nimeni să nu fie nevoit să-și folosească o poliță de asigurare travel, însă este liniștitor de știut că în caz de nevoie, într-o situație oricum stresantă, nu vei căuta polițe pe email, fișiere sau hârtii rătăcite prin bagaje.

3. Asigurarea de locuință

În aplicaţia i-Asigurare poţi încheia atât poliţa de asigurare obligatorie PAD, dar vei regăsi oferte standard şi dacă ești interesat de poliţa de asigurare facultativă. La acest capitol menţionăm inclusiv poliţele de răspundere civilă faţă de terţi.

Alte asigurări

Pe lângă asigurările cele mai comune: RCA, TRAVEL, locuinţă, prin aplicaţia i-Asigurare mai poţi cere o oferă CASCO sau încheia o asigurare pentru bicicleta ta. Dacă eşti interesat şi de alte asigurări, atunci accesează site-ul i-asigurare.ro, unde oferta este amplă.

De ce să descarci și să folosești aplicația i-Asigurare pe telefonul tău?

Scapi de haos, de timp pierdut și date completate pe diverse pagini web,de telefoane primite cu alte oferte decât ceea ce cauți.

Putem spune chiar că aplicația i-Asigurare este tot ceea ce are nevoie o familie din România.

Să spunem, de exemplu, că reprezinți o familie cu 2 copii; ei bine, aplicația i-Asigurare te va ajuta și dacă veţi pleca în călătorie și dacă vrei să-ți faci asigurare pentru apartament, incluzând bunurile din el și dacă vrei să închei PAD pentru casa bunicilor tăi dintr-un sat uitat de lume. Vei putea încheia și RCA pentru mașină, chiar și pentru bicicletă, iar lista poate continua. Un alt avantaj major este că vei avea mereu la îndemână datele membrilor familiei tale, astfel ca îți va fi ușor să încheie oricând asigurarea de care ai nevoie.

Asigurări ușor de obținut. Odată ce descarci aplicația și îți setezi contul, toate datele tale se salvează, iar asta te va ajuta pe parcurs să-ți închei asigurările în câteva minute. Este nevoie de doar câteva clicuri pentru a obține asigurare cu ajutorul aplicației de mobil.

Ai toate informațiile într-un singur loc, printr-o singură interfață. Indiferent de ce tip de asigurare ai nevoie, vei obține informațiile de care ai nevoie într-un singur loc. În loc să mergi pe site-urile fiecărui asigurător și să introduci datele în diferite calculatoare online, indiferent că vei avea nevoie de asigurare RCA sau TRAVEL, procesul de calculație se rezumă la câteva secunde.

În același timp, orice asigurare încheiată îți rămâne în cont. Te vei putea întoarce oricând la ea.

Bine de ştiut: În contextul în care în prezent nu mai este necesar să deții asigurarea RCA în format fizic în mașină, în cazul unui control în trafic vei putea face dovada asigurării cu un simplu click în aplicație.

Notificări: Dacă asigurarea maşinii o ții din scurt pentru că știi că riscurile sunt mari, la casă mai mult ca sigur nu știi când îți expiră decât dacă nu faci parte din grupul celor mereu organizați. Cu aplicația i-Asigurare însă, scapi de orice grijă a asigurărilor expirate. Vei primi notificări de reînnoire din timp.

Suport: Indiferent de situația în care te afli sau orice informație îți este neclară în aplicație sau în relație cu o asigurare, echipa de suport i-Asigurare îți stă mereu la dispoziție. O echipă de specialiști, cu experiență reală în piață este mereu la dispoziția ta pe office@i-asigurare.ro.