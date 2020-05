FNGCIMM anunță că este permisă folosirea situațiilor financiare pe 2018, în completarea Declarației pentru IMM Invest 

Potrivit articolului XIV din OUG 48/2020, termenul de depunere a situatiilor financiare la ANAF a fost prelungit pana la data de 31.07.2020: “Pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.”

Acestă prevedere are incidență in implementarea Programului IMM INVEST ROMANIA, sub două aspecte: (1) datele utilizate pentru completarea declaratiei IMM si (2) datele utilizate la calcul valorii maxime a creditelor /liniilor de credit.

Astfel:

1. Ce situatii financiare se utilizeaza in declaratia IMM?

In vederea stabilirii calitatii de IMM a unei intreprinderi si de definire a categoriei (micro, mica sau mijlocie) sunt de referinta datele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, asa cum sunt prevazute in art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2004.

In cazul persoanelor juridice care pana la data de 31.07.2020 nu vor avea situatii financiare aferente anului 2019 aprobate de actionari/asociati si depuse la organul fiscal, pentru completarea declaratiei IMM vor fi avute in vedere datele corespunzatoare din ultimele situatii financiare aprobate si depuse, respectiv cele aferente anului 2018.

2. Ce situatii financiare se utilizeaza pentru determinarea valorii maxime a creditelor/liniilor de credit?

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit se determină prin raportare la “cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019” si de “25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019”, in conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. a) pct. i) si ii) si lit. b) pct. i) si ii) din OUG 110/2017,. In acest caz, in eventualitatea in care beneficiarul nu are situatiile financiare aferente 2019 depuse la organele fiscale competente, vor fi utilizate datele din balantele contabile aferente anului 2019.