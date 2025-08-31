Echipa FMI se va întâlni cu oficiali din Ministerul Finanțelor și BNR

Delegația FMI se va întâlni cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale, dar și ai altor instituții cheie care gestionează banii românilor.

Experții internaționali vor face o nouă analiză a situației economice. Discuțiile se vor concentra, printre altele, pe politicile economice pe care le-a implementat România.

În ultimul raport al FMI, experții au făcut o serie de recomandări către decidenți.

Aceștia au cerut impozitarea muncii, impozitarea veniturilor pe capital și creșterea TVA. Unele dintre acestea au fost deja aplicate de guvernanți.

În prezent, România nu are niciun acord de finanțare activ cu Fondul Monetar Internațional.