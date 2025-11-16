Crescătorii de animale, în prag de colaps

Fermierii spun că nu au măsuri concrete de la autorități, iar tinerii nu mai sunt atrași de o muncă atât de grea și fără garanția unui câștig decent.

„Și tatăl meu a avut oi, din generații, dar trăim timpuri foarte grele în momentul de față. Ne confruntăm cu foarte multe probleme, seceta e pe noi, pășunea foarte puțină, iar probleme și la desfacere, suntem cam neajutorați, noi crescătorii de animale.”, a declarat Ștefan Dumitrache, cioban.

Crescătorii de animale se plâng că nu au loc în supermarketuri din cauza produselor din export.

Pentru cei care încă țin turmele, tradiția devine singurul motiv pentru a merge mai departe, într-o industrie care se stinge încet.