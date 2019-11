Euro a explodat! Cel mai slab leu din istorie!

2019-11-18 16:19:54 Diaspora

1) PNL-ul impreuna cu Iohanis au iesit non-stop in media cu afirmatii apocaliptice de genul Romania, nenorocire! 2) PNL-ul a iesit prin Ministrul de Finante si a facut afirmatii false despre registre duble, contabilitate dubla, metoda Al Capone. 3) PNL iese apoi in media si zice ca ei au vorbit in metafore. Isarescu zice ca economia si leul nu are absolut nicio problema! 4) Statisticile Eurostat arata Romania cu una din cele mai mari cresteri economice (a 2-a din UE) si unul dintre cele mai mici somajuri din UE. Ei uite ca piata le-a luat ad-literam si leul s-a prabusit. Ca cei care au euroi/dolari de vanzare (FMI, Banca Mondiala) de abia asteptau o astfel de ocazie ca sa ne vanda euroii/dolarii ceva mai scump. Cine plateste? Romanul dobitoc cu rate la banca pentru ca gireaza prin votul lor niste copii rasfatati care se joaca de-a guvernarea. Cand dai o tara pe mana copiilor sa nu te vaiti ca tara va arata precum camera copiilor cand parintii vin acasa de la munca!