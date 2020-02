Dovada blatului pentru introducerea coplatei la RCA

Proiectul de modificare a Legii RCA, care obligă păgubiții să scoată bani din buzunar pentru reparațiile mașinilor pe asigurarea obligatorie, a fost introdus ieri, în secret, pe ordinea de zi a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat. Ca prin minune, la ședința comisiei au apărut doar reprezentanții firmelor de asigurări, aduși de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, care nu are nicio atribuție în această reglementare legislativă. Transportatorii, asociațiile consumatorilor și ale service-urilor auto s-au arătat extrem de revoltați de faptul că nu au fost chemați la această dezbatere, acuzându-i pe parlamentari de "blat" cu firmele de asigurări.

"Ei au chemat doar ASF-ul, ceea ce este în neregulă total, pentru că o schimbare a legii care influențează industria auto nu o poți face fără toți participanții, transportatori, service-uri auto și consumatori, fiindcă aceste categorii sunt afectate de schimbarea legii, și nu ASF. Și, pe lângă faptul că au chemat ASF-ul, fără să anunțe cu câteva zile înainte, ne-am trezit că ASF-ul a intrat cu asiguratorii de mână, cu 10 dintre ei, este incredibil. Este un blat pe față. Ar trebui ca în plen să se voteze pentru întoarcerea legii la comisie și să cheme toată industria la dezbateri. Această modificare legislativă face ca noi să ne întoarcem pe timpul lui Ceaușescu, când aveam tarife mercuriale, adică practic plafonează tarifele service-urilor, pe care le vor stabili Institutul Național de Statistică. Consecințele vor fi că 50% dintre service-uri se vor închide în primii doi ani și vor dispărea câteva miliarde de euro care se plătesc la bugetul statului de către industria auto. Mai mult, păgubiții își vor repara mașinile cu piese din dezmembrări sau made in China, nu-și vor mai repara mașinile cu piese originale, pentru că limitarea unor tarife nu mai poate asigura calitatea. Ca să poată supraviețui, service-urile vor fi nevoite să lucreze numai cu oameni slab pregătiți, plătiți cu salariul minim, și cu piese din dezmembrări sau din China și fără garanție, pentru că niciun service nu va mai putea da garanția legală de 18 luni atâta timp cât repară mașina cu piese second hand sau cu piese din China, care nu au omologare. Asta din cauza parlamentarilor, care sunt, efectiv, orbi", a declarat Florin Pandele, director general al AutoCar Service București.

Transportatorii ies în stradă

Reprezentanții transportatorilor din România amenință că ies în stradă dacă modificarea legislativă va trece și de Camera Deputaților.

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi (n.r.ieri) a fost o golăneală făcută de un grup interesat împreună cu acești asiguratori. Eu nu am văzut pe site nicio ședință a niciunei comisii senatoriale legată de acest subiect. Și, până la urmă, cum de la această ședință au ajuns numai asiguratorii? Se vede clar că este o chestie făcută de niște grupuri de interese, aceleași grupuri care au ținut să depună acest proiect de modificare a Legii 132. Noi, transportatorii , în 2016, am stat un an de zile în stradă ca să iasă această lege bună pentru toată lumea, atât pentru noi, cât și pentru fiecare cetățean din țara asta, care este plătitor de asigurare obligatorie RCA, și ce-au făcut asiguratorii? Acum după ce că scot profit, nu le mai ajunge. Uitați-vă la asigurători care nu plătesc despăgubirile, au zeci de mii de procese pe rol și o să vedeți că peste un an, doi dau faliment. Și își promovează fel și fel de interese cu ajutorul unor parlamentari interesați, care nu se gândesc în niciun caz la transportatorii din România, care aduc 8% din PIB, și nici la milioanele de cetățeni care trebuie să plătească obligatoriu această asigurare. Suntem la cheremul multinaționalelor. Dacă modificarea va trece, vom ieși în stradă, pentru că vom intra în faliment. Ei ne cer să fim coplătitori pe o asigurare pe care o plătim obligatoriu. Am ajuns o bătaie de joc la noi în țară", a declarat Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România.

Aviz pozitiv la comisie

Senatorul PSD Viorel Arcaș, președintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, ne spune că la ședința de ieri a fost invitată doar Autoritatea pentru Supraveghere Financiară și că nu a știut că vor veni și firmele de asigurări.

"Când proiectul de lege va ajunge în plenul Senatului, voi cere retrimiterea la comisie pentru a discuta modificarea legislativă împreună cu reprezentanții tuturor părților implicate. Am fost induși în eroare și vom repara acest lucru", a declarat senatorul Viorel Arcaș, după ce Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a avizat pozitiv proiectul care introduce coplata pentru reparațiile pe RCA.