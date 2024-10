Românii nu mai fac față cheltuielilor. Cât ne costă alimentele

„ - După recalculare nu mai am somn, nu mai mă simt bine. Am devenit confuză. Starea de sănătate mi s-a înrăutățit categoric. Am fost de două ori la casa de pensii!

- Cât v-au luat din pensie?

- Îi foloseam la întreținere care e foarte mare. E jumătate din pensia mea.

- Nu se gândesc și la buzunarul nostru. Toate sunt scumpe și la magazin și la piață.

- Prețurile sunt așa cum sunt și încă vor să scumpească.

- Astăzi am ajutat pe cineva și i-am dat 2 lei pentru ca voia să își ia un litru de lapte și nu mai avea doi lei. Voia să renunțe pentru că nu avea doi lei să cumpere.”, spun oamenii.

De altfel, producătorii se plâng si ei ca vânzările sunt tot mai slabe iar coșul de cumpărături este tot mai sărac.

„Cam sărac față de altă dată pentru că pensiile nu s-au mărit cine știe ce, salariile sunt la fel și prețurile au crescut. La noi se mai mișcă pentru că avem marfă de calitate și suntem direct producători, dar e dezamăgitor și sperăm de la anul să fie mai bine. Vin aceiași clienți și nu mai cumpără ce cumpărau.”, a declarat Alina, un comerciant.