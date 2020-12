Creștere ușoară pentru indicele ROBOR la trei luni

Conform Agepres, la debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la începutul acestui an se situa la 3,19%. Pe data de 20 decembrie a anului trecut se situa la 3,22%.



Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 2,10%, de la 2,09%, cât era vineri, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 2,14% pe an.