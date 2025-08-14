Ce pensie primește o persoană care a lucrat doar o zi în viață, de la statul român?

Situație inedită în județul Timiș: cea mai mică pensie plătită de stat este de doar 1 leu pe lună și aparține unei persoane care, oficial, a lucrat o singură zi. La polul opus, un aviator încasează lunar 46.267 de lei, cea mai mare pensie de serviciu din județ.

Potrivit datelor Casei Județene de Pensii Timiș, la finalul lunii iulie 2025 erau înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu, în scădere ușoară față de aceeași perioadă a anului trecut, când figurau 305 beneficiari, arată un site de știri.

De la o zi de muncă la pensie de 1 leu

Directorul executiv al CJP Timiș, Cristian-Aron Mircea, a explicat că pensia de 1 leu este rezultatul unei contribuții minime, calculate după o singură zi lucrată în baza unui contract de asigurat. „Până în anul 2018, era suficientă o vechime de o zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a precizat acesta.

În Timiș sunt înregistrați în prezent 153.925 de pensionari din sistemul public, față de 155.366 în aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai mare venit obținut pe bază de contributivitate este de 33.905 lei, aparținând unei persoane care a activat în mediul privat.

În privința pensiilor de serviciu, cea mai mică sumă – 2.967 lei – este încasată de un fost magistrat.

Cristian-Aron Mircea a mai precizat că numărul pensionărilor anticipate nu a crescut în urma anunțurilor privind măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, însă este posibil ca, din septembrie, cererile în această categorie să se înmulțească.