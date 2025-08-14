Potrivit datelor Casei Județene de Pensii Timiș, la finalul lunii iulie 2025 erau înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu, în scădere ușoară față de aceeași perioadă a anului trecut, când figurau 305 beneficiari, arată un site de știri.

De la o zi de muncă la pensie de 1 leu

Directorul executiv al CJP Timiș, Cristian-Aron Mircea, a explicat că pensia de 1 leu este rezultatul unei contribuții minime, calculate după o singură zi lucrată în baza unui contract de asigurat. „Până în anul 2018, era suficientă o vechime de o zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a precizat acesta.

În Timiș sunt înregistrați în prezent 153.925 de pensionari din sistemul public, față de 155.366 în aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai mare venit obținut pe bază de contributivitate este de 33.905 lei, aparținând unei persoane care a activat în mediul privat.

În privința pensiilor de serviciu, cea mai mică sumă – 2.967 lei – este încasată de un fost magistrat.

Cristian-Aron Mircea a mai precizat că numărul pensionărilor anticipate nu a crescut în urma anunțurilor privind măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, însă este posibil ca, din septembrie, cererile în această categorie să se înmulțească.