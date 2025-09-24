Potrivit șefului guvernului de la Sofia, Bulgaria urmează să își rezilieze contractele privind utilizarea și tranzitul gazului rusesc pe termen scurt, iar până în 2028 să excludă complet aceste resurse de pe piața energetică internă. „Ne vom alinia deciziilor Uniunii Europene privind stoparea dependenței de gazul rusesc. Pe termen scurt, în 2026, contractele de tranzit vor fi oprite, iar până în 2028 gazele rusești vor fi eliminate din mixul energetic al Bulgariei”, a explicat Jelyazkov.

De la dependență totală la importuri alternative

Dacă în urmă cu doar câțiva ani Bulgaria se baza aproape integral pe gazele furnizate de Moscova, astăzi consumul intern este acoperit prin importuri de gaz natural lichefiat (GNL), adus prin Grecia. Premierul a subliniat că Sofia a obținut condiții avantajoase pentru achiziția de GNL din Statele Unite.

Decizia va lovi direct Serbia și Ungaria, care primesc gaz rusesc prin conducta Turkish Stream (denumită Balkan Stream pe teritoriul Bulgariei). Gazprom a rezervat aproape toată capacitatea acestei rute – 13 miliarde de metri cubi pe an – pentru a alimenta cele două state.

Deși Bulgaria nu consumă gaz pe această linie, bugetul său a beneficiat de taxe consistente pentru tranzit: aproximativ 800 de milioane de euro între momentul punerii în funcțiune a conductei, în ianuarie 2022, și martie 2024.