În urma constrângerilor, liderii politici își pasează responsabilitatea. Totul vine după ce, Ilie Bolojan pune frână celei mai mari investiții de infrastructură din România. Lucrările la autostrada care ar fi legat o zonă mai săracă a Moldovei de restul țării s-au oprit. Asta deși, în repetate rânduri, Bolojan susținuse că marile proiecte nu vor fi blocate.

Lucrări la autostrăzi oprite din lipsă de finanțare

Luna viitoare, șantierele de autostrăzi din România riscă să rămână fără finanțare, avertizează Asociația Pro Infrastructură, care atrage atenția că, fără o rectificare bugetară urgentă, lucrările ar putea fi blocate, deoarece proiectele depășesc cu mult resursele financiare disponibile.

Asociația susține că, în ciuda plăților relativ rapide efectuate în ultima perioadă către marii antreprenori, mecanismul financiar se poate bloca instantaneu dacă Ministerul Transporturilor nu primește urgent încă 4-5 miliarde de lei.

Un alt pericol este cantitatea mare a portofoliului de lucrări contractate. În cadrul Programului Transport, România are alocate aproximativ 5,5 miliarde de euro pentru sectorul rutier până în 2028, dar proiectele aflate în derulare, în pregătire sau la licitație depășesc 25 de miliarde de euro.

Asociația Pro Infrastructură cere guvernului o dezbatere reală și transparentă, bazată pe date tehnice. Organizația respinge ferm amenințările politice legate de infrastructură și spune că, fără o listă clară de proiecte prioritare și o strategie de finanțare sustenabilă, România riscă să blocheze șantierele și să piardă miliarde din fonduri europene.

Situația amintește de septembrie 2024, când fondurile s-au terminat înainte de termen, însă atunci presiunea electorală a forțat găsirea unor resurse suplimentare. Acum, avertizează asociația, contextul politic este diferit, iar bugetul mult mai fragil.

Potrivit surselor, premierul Ilie Bolojan ar fi cerut, în ședința de Guvern, ”frânarea” proiectelor de autostrăzi prin toate sursele de finanțate din fonduri europene. Reacția ambiguă a premierului ar fi venit după ce un constructor i-ar fi semnalat că va reduce ritmul de lucru pe șantiere din cauza lipsei de finanțare.

Conform surselor, Bolojan ar fi motivat doar că nu sunt bani și a pasat responsabilitatea către Ministerul Transporturilor căruia i-a cerut să prioritizeze proiectele.

Cu toate acestea, până acum Bolojan a vorbit în repetate rânduri despre cât de importante sunt aceste investiții.

Prin finanțare PNRR, în acest moment sunt în construcție aproximativ 240 de kilometri de autostradă.

240 DE KILOMETRI DE AUTOSTRADĂ, ÎN CONSTRUCȚIE

- loturile 2 și 3 din Autostrada Ploiești-Buzău (A7) - 42,25 km

- tronsoanele Focșani-Bacău și Bacău -Pașcani (A7) - 173,28 km

- secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului (A3) - 15 km

- Lotul Margina - Holdea (A1) - 9,13 km