Avertisment grav! Blocaje în sistemul bancar, nevoie de bani cash

În caz de criză, experții avertizează că fără cash ești blocat. Profesorii de economie și chiar Banca Centrală Europeană recomandă să avem la îndemână numerar, nu doar carduri. Se vorbește de sume modeste, dar vitale: 70-100 de euro de persoană. Se referă la bani suficienți pentru 72 de ore în care plățile digitale ar putea pica.

În unele state, precum Suedia, rezerva sugerată este și mai mare. Bani pentru mâncare, medicamente și combustibil pe o săptămână întreagă. Specialiștii insistă pe un detaliu crucial: banii să fie în bancnote mici ca să puteți plăti chiar și la magazinul din colț. Numerarul devine astfel roata de rezervă a fiecărei familii