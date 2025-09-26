Referindu-se la majorarea TVA, ca instrument folosit de guvernul Bolojan pentru a aduce mai mulți bani la buget, oficialul Băncii Centrale a afirmat că este posibil ca astfel să se rezolve problema deficitului.

"Dacă avem această creștere semnificativă, nu un procent, două procente la încasarea TVA-ului, atunci avem o mare șansă ca să nu fie nevoie de alte majorări de impozite. Dacă nu se întâmplă asta, e inevitabil să se întâmple majorări de impozite.



Să știți că până la urmă TVA-ul este cel mai ușor de aplicat impozit. Este impozitul care se aplică cum ar veni, de azi pe mâine, la toată lumea, se aplică, iar efectele se văd imediat. Sigur, există și inflație pe care o ai, din asta, există o scădere a puterii de cumpărare, dar eu n-aș merge până acolo în acest moment."

Rădulescu a mai precizat că este nevoie de „seriozitate și responsabilitate” din partea tuturor actorilor politici, pentru a evita un colaps financiar similar cu cel trăit de Grecia în urmă cu un deceniu.

"Eu zic în acest moment că lucrurile pot să se așeze pe o cale onorabilă, fără să ajungem acolo. Putem ajunge mult mai rău (decât TVA-ul de 24%). Riscăm depreciere de curs puternică, riscăm să nu mai avem bani pentru salarii, pentru pensii. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în Grecia și aici am fi dacă nu reușim să fim oameni serioși și să ne facem treaba", a mai precizat oficialul BNR.