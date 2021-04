Dacă în luna octombrie a anului trecut, FMI estima că România va înregistra în 2021 o creştere de 4,6%, conform noilor previziuni publicate marţi, Produsul Intern Brut al României va creşte cu 6% în acest an. De asemenea, FMI şi-a îmbunătăţit şi estimările pentru 2022, până la un avans de 4,8%, faţă de o creştere de 3,9% cât prognoza în luna octombrie a anului trecut. Conform acestor estimări, performanţele economiei româneşti vor fi, atât în 2021 cât şi în 2022, peste media europeană de 4,5% în acest an şi de 3,9% anul viitor.



Autorităţile române au construit bugetul de stat pentru anul în curs mizând pe o creştere a economiei de 4,31%.



La finalul lunii martie, şi Banca Mondială a îmbunătăţit estimările privind evoluţia economiei româneşti, indicând un avans al PIB de 4,3% pentru acest an, faţă de estimările anterioare, publicate în ianuarie, care mizau pe o creştere de 3,5% în 2021.



În ceea ce priveşte inflaţia, FMI a revizuit în sus estimările, arătând că România ar urma să înregistreze o creştere medie anuală a preţurilor de 2,8% în 2021, faţă de un avans de 2,5% cât prognoza în toamnă, pentru a se reduce la 2,1% în 2022.



De asemenea, în ceea ce priveşte deficitul de cont curent al României, dacă în toamnă FMI miza pe o diminuare a acestuia până la 4,5% din PIB în 2021, în prezent instituţia financiară internaţională estimează că acest deficit se va reduce foarte puţin, până la 5% din PIB în 2021 de la 5,1% din PIB în 2020, urmând ca în 2022 să se reducă la 4,7% din PIB.



La nivel global, după o contracţie de 3,3% în 2020, FMI se aşteaptă ca economia mondială să înregistreze un avans de 6% în 2021 şi unul 4,4% în 2022. "Contracţia din 2020 este cu 1,1 puncte procentuale mai mică decât ceea ce estimam în raportul WEO din luna octombrie, graţie unor creşteri peste aşteptări în a doua jumătate a anului în majoritatea regiunilor, după ce restricţiile au fost relaxate iar economiile s-au adaptat la noile condiţii de lucru. De asemenea, estimările pentru 2021 şi 2022 au fost revizuite în sus cu 0,8 puncte procentuale, respectiv 0,2 puncte procentuale comparativ cu cele din luna octombrie, graţie noilor măsuri de sprijin fiscal dintr-o serie de mari economii şi revenirea susţinută de vaccinuri din a doua jumătate a acestui an", subliniază instituţia financiară internaţională.



În perioada 5-11 aprilie 2021 au loc reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Băncii Mondiale (BM), evenimente care se desfăşoară în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19). Şi în 2020 reuniunile de primăvară şi de toamnă ale celor două organizaţii s-au desfăşurat online, pe fondul măsurilor de izolare adoptate pentru limitarea pandemiei. În mod obişnuit, la aceste reuniuni de la Washington participă aproximativ 10.000 de oficiali guvernamentali, jurnalişti, oameni de afaceri şi reprezentanţi ai societăţii civile din întreaga lume.