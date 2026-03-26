Prețurile în piețe și în magazine cresc alarmant de la o zi la alta din cauza scumpirilor de la pompă.

Prețurile cresc alarmant. Puterea de cumpărare scade drastic

Situația în piețe este una critică pentru că austeritatea i-a afectat pe toți, atât pe producători cât și pe cumpărători.

Pentru că oamenii vin în piață și aleg să plece cu sacoșa goală pentru că nu își mai permit să cumpere, în timp ce producătorii se confruntă și ei cu scumpiri în lanț și automat trebuie să crească și prețurile produselor.

I-a afectat foarte mult și această scumpire a carburanților.

La acest moment plătim pentru un kilogram de roșii 23 de lei, kilogramul de castraveți 25 de lei, legătura de leuștean 3 lei, alte roșii 20 de lei, variază în funcție de sortiment.

Expiră și plafonarea adaosului comercial la finalul acestei luni, însă nu este foarte clar ce se va întâmpla după, dacă va intra în vigoare acel mecanism de protecție a prețurilor la raft.

Cert este că puterea de cumpărare scade drastic de la o zi la alta, dar și producătorii se descurcă tot mai greu, susțin tot mai greu afacerile. Mulți dintre ei au renunțat pentru că sunt și tarabe goale în piață.

Asta se întâmplă din cauza austerității, spun oamenii.