Anterior, ajutorul era de 8.620 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 572 de lei. Noile valori au fost stabilite prin Legea nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat și sunt calculate în funcție de câștigul salarial mediu brut.

Banii nu se acordă automat

Ajutorul de deces se acordă doar la cerere, nu automat. Persoana care solicită banii trebuie să depună un dosar la casa teritorială de pensii. Pentru acordarea sumei sunt necesare certificatul de deces, actul de identitate și documente care dovedesc plata cheltuielilor de înmormântare, cum ar fi facturi sau chitanțe. După depunerea tuturor documentelor, plata se face în cel mult trei zile lucrătoare, fie în numerar, fie prin transfer bancar.

Termenul de solicitare este de trei ani

Deși plata se face rapid după depunerea dosarului, cererea pentru ajutorul de deces poate fi depusă în termen de până la trei ani de la data decesului. Termenul se calculează de la emiterea certificatului de deces, ceea ce oferă un interval suficient pentru solicitare.

Ajutorul merge către o singură persoană

Legea prevede că ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, cea care dovedește că a suportat cheltuielile de înmormântare. Nu este obligatoriu să fie o rudă apropiată. Poate fi soțul, copilul sau părintele, dar și orice altă persoană care poate demonstra că a plătit aceste cheltuieli.

Nu este necesar un stagiu minim de cotizare

Ajutorul de deces nu este condiționat de o anumită vechime în muncă. Acesta poate fi acordat chiar dacă persoana decedată nu a avut un stagiu mare de cotizare. De asemenea, ajutorul se acordă și dacă persoana era asigurată în ultimele șase luni înainte de deces sau se afla în concediu pentru creșterea copilului, cu condiția să fi fost asigurată anterior.

Cine este considerat membru de familie

Suma de 4.596 de lei se acordă atunci când persoana decedată nu era asigurată sau pensionar, dar era membru de familie al unei persoane asigurate sau pensionare. În această categorie intră soțul sau soția, copiii (inclusiv adoptați sau aflați în plasament), până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă își continuă studiile, precum și părinții și bunicii oricăruia dintre soți.