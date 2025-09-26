„Nu se pune problema de concedieri. Nu avem niciun document oficial, nicio solicitare din partea CEO care să indice o astfel de intenție,” a precizat Chiriac, într-o intervenție la Radio Infinit Tg. Jiu.

Astfel, celor peste 2000 de angajați, încadrați pe perioadă determinată, le vor fi prelungite contractele de la 1 octombrie, pe încă trei luni. Chiriac afirmă că a purtat discuții pe această temă cu responsabili din Direcția de Resurse Umane a CE Oltenia.

Cei 2000 de angajați vizați au fost incluși într-un program de recalificare, în contextul procesului de restructurare și tranziție energetică pe care compania îl parcurge. Deși în spațiul public au apărut temeri legate de eventuale disponibilizări, autoritățile locale dau asigurări că, cel puțin pentru moment, locurile de muncă sunt în siguranță.

Complexul Energetic Oltenia se află într-un proces amplu de transformare, în contextul politicilor europene privind decarbonizarea. În acest cadru, menținerea locurilor de muncă și adaptarea forței de muncă la noile realități tehnologice reprezintă o provocare majoră pentru autorități și compania energetică.

La mijlocul lunii septembrie, sindicatele de la Complexul Energetic Oltenia au tras un semnal de alarmă privind disponibilizările anunțate pentru perioada următoare. Potrivit liderilor sindicali, concedierile se fac în mod abuziv, iar printre cei vizați se numără angajații care nu beneficiază de „pile” sau susținere politică. Pe de altă parte, salariile uriașe ale managerilor nu sunt deloc afectate de măsurile de austeritate.

Complexul Energetic Oltenia, stat în stat: 246 de șefi la 8.000 de angajați. Situație halucinantă în schema de personal