Constantin Brănescu, șeful sectorului Peșteana din CE Oltenia, acuză conducerea Minprest Rovinari de concedieri abuzive. Potrivit acestuia, angajați cu experiență și rezultate bune în activitate au fost dați afară fără consultare, în timp ce alții ar fi păstrați pe criterii de influență și relații personale.

„Dau afară oameni cu experiență, care muncesc, care-și fac meseria cu bun simț. Este inadmisibil ce se întâmplă!”, a declarat Brănescu pentru Radio Infinit Tg.Jiu, nemulțumit că nu a fost întrebat în privința angajaților Minprest care lucrează la Peșteana.

Brănescu critică și lipsa de viziune a managerilor Minprest, acuzându-i că nu se preocupă de dezvoltarea activității și păstrarea celor 1000 de locuri de muncă, ci doar „stau cu mâna întinsă” la CE Oltenia.

Angații TESA nu au alternativă, vor fi dați afară

Și președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, susține că valul de disponibilizări se face nu doar fără discernământ, dar și fără forme adecvate de protecție socială.

„Cei de la TESA nu mai au nicio alternativă, vor fi dați afară. I-au folosit în campania electorală și acum îi concediază cu un singur salariu compensatoriu,” a afirmat Crețan.

Sindicalistul a acuzat și el că sunt favorizați angajații cu relații politice și sunt menținute salariile de lux ale conducerii CE Oltenia, cu toate că pierderile companiei sunt devastatoare, iar criteriile de performanță sunt ignorate.

Disponibilizările, prezentate drept redimensionare treptată

Potrivit proiectului de buget de venituri și cheltuieli prezentat sindicatelor, Complexul Energetic Oltenia va reduce numărul de salariați cu aproximativ 200 până la finalul anului. Această reducere ar urma să se facă nu prin disponibilizări propriu-zise, ci prin ieșiri la pensie, expirarea contractelor pe durată determinată, în special la Cariera Husnicioara, precum și sistarea angajărilor.

Sindicatele au cerut ca numărul actual de angajați — aproximativ 8700 — să fie menținut, dar planul de restructurare prevede o reducere până la 5065 de salariați în viitorul apropiat.