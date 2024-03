În ciuda enunțului din titlul, este evident faptul că Nicolae Ceaușescu nu știa că un seism devastator se va produce în ziua de 4 martie. Nici măcar că se va produce în martie. Dar, potrivit relatării inginerului Ion Săndulescu, autoritățile de resort fuseseră avertizate încă din toamna anului 1976.





"În luna octombrie 1976, pe baza modelului meu teoretic privitor la cauzele producerii seismelor (elaborat In funcție de bilanțuri energetic specifice). AM PREZIS UN CUTREMUR DE MARE INTENSITATE CARE SE VA DECLANȘA IN CIRCA ȘASE LUNI", declarata specialistul ]n interviul acordat în ianuarie 1990 publicației "Magazin".





sursă: Digiteca Arcanum

Specialistul susține că i s-a adresat și lui Nicolae Ceaușescu, printr-o adresă trimisă în ianuarie 1977, dar declicul legat de cercetările sale s-ar fi produs tocmai după catastrofa asupra căreia avertizase.



"In ziua seismului din 4 martie 1977 avea (Nicolae Ceaușescu - N.R.) pe masa de lucru documentația mea și cererea să fiu sprijinit pentru realizarea aparatului conceput de mine, care poate prezice cutremure mari cu câteva ore înainte de declanșare.



"La câteva zile după catastrofă, specialiști americani au anunțat prin ambasada S.U.A. la București o replică de tărie superioară celui din 4 martie, cam în jurul datei de 11 martie 1977. Am fost chemat să-mi spun părerea. I-am contrazis categoric, teoria mea este cu totul diferită de a lor."



Din păcate, așa cum s-a întâmplat și cu alte aspecte legate de urmările tragedie din martie 1977, regimul comunist a abandonat rapid preocupările legate de prevenție.



"În urma șicanelor și daunelor materiale și morale pe care le-am suportat — printre care în primul rînd și ale Securității (în 1978) mai ales — cât și datorită faptului că s-a arătat un evident dezinteres al vechiului regim față de invenția mea, nu m-am mai aplecat asupra predicțiilor", mai afirmat cercetătorul în 1990.





Ion Săndulescu a elaborat o teorie originală despre cauzele și prezicerea cutremurelor, dar și autorul brevetului unui aparat de predicție a seismelor, cu câteva ore în avans (date din ianuarie 1990 - N. R.)