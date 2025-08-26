Ce zile libere mai au românii până la final de an

Următoarea zi liberă va fi pe 30 noiembrie, când se sărbătorește Sfântul Andrei, însă aceasta pică într-o duminică. În schimb, angajații vor beneficia de:

1 decembrie (luni) – Ziua Națională a României;

25 și 26 decembrie (joi și vineri) – Prima și a doua zi de Crăciun.

În total, până la sfârșitul lui 2025, salariații mai au patru zile libere legale, dintre care trei sunt în timpul săptămânii.

Ce obligații au angajatorii

Conform legislației, firmele care își cheamă angajații la muncă în zilele de sărbătoare legală sunt obligate să compenseze absența timpului liber prin:

acordarea de zile libere în următoarele 30 de zile;

sau, dacă acest lucru nu este posibil, printr-un spor de minimum 100% din salariul de bază.

Nerespectarea acestor prevederi poate aduce angajatorilor amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

România, printre țările cu cele mai puține ore suplimentare

Datele Eurostat arată că România se află la coada clasamentului european privind volumul de ore suplimentare. Doar 1,8% dintre angajați lucrează peste 49 de ore pe săptămână, mult sub media UE, de 6,6%.

Țările cu cele mai puține ore suplimentare: Bulgaria (0,4%), Letonia (1,0%) și Lituania (1,4%).

Țările cu cele mai multe: Grecia (12,4%), Cipru (10,0%) și Franța (9,9%).

De ce muncesc românii mai puține ore în plus

Specialiștii explică procentul scăzut prin:

ponderea ridicată a angajaților din sectorul public (aprox. 50%), unde orele suplimentare sunt rare sau strict reglementate;

legislația muncii care limitează practicarea muncii peste program.

Diferențele sunt mari între salariați și lucrătorii pe cont propriu. Dacă doar 3,4% dintre angajați depășesc 49 de ore săptămânal, procentul urcă la 27,5% în rândul freelancerilor și antreprenorilor, categorie mult mai expusă presiunilor unui program extins.

România rămâne astfel la finalul clasamentului european, în special din cauza reglementărilor stricte și a structurii pieței muncii.