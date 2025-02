Printre cele mai notabile apariții ale sale se numără personajul Mavis Anderson din popularul serial "Dallas", dar și rolul mamei comediantei Ellen DeGeneres în sitcomul "Ellen", difuzat de ABC. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, din cauze naturale, la Motion Picture & Television Country House and Hospital din Woodland Hills, potrivit declarațiilor fiului său, David Hirson, pentru The Hollywood Reporter.

Cine a fost Alice Hirson

Alice Hirson era internată în spital de un an. Cariera sa prolifică în televiziune include apariții în seriale de succes precum "The Edge of Night", "Another World", "Somerset", "One Life to Live", "General Hospital", "Home Fires", "7th Heaven" și "Loving". În plus, actrița a avut roluri notabile pe marele ecran, în filme precum "Private Benjamin" (1980) și "Revenge of the Nerds" (1984).

În perioada 1982-1988, Alice Hirson a jucat în 26 de episoade din "Dallas", interpretând-o pe Mavis Anderson, prietena și confidenta lui Miss Ellie Ewing (Barbara Bel Geddes).

Prin talentul său remarcabil, Alice Hirson a reușit să câștige aprecierea publicului și să lase o amprentă puternică asupra industriei cinematografice. Moartea sa reprezintă o pierdere semnificativă pentru lumea filmului.