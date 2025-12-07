Jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 193 din Codul Penal al României (lovirea sau alte violenţe).

De asemenea, au aplicat 17 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 50.800 de lei. Dintre acestea, trei sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 35.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 10.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 6 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni şi 1 an.

Jandarmeria a mai menţionat că a fost întocmit un act de constatare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost predat poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în vederea luării măsurilor legale, conform competenţelor.

FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.