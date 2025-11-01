Prognoza pentru Țară

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13-14°C în nordul Moldovei și vor ajunge până la 24°C în sudul Banatului. Cerul va fi mai mult senin. Dimineața, se va semnala ceață în zonele joase, în special în sud, centru și est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare doar în sudul Banatului.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 21°C.

Vremea la Munte

Și la munte se anunță o zi cu vreme predominant frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în masivele sud-vestice. Maxima va atinge 17°C.