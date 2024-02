„Trebuie să se elucideze acest caz. Trebuie să se facă lumină în acest caz, pentru că copiii mei nu sunt vinovați.

Vă rog, nu mai pot să intru în detalii, dar chiar am înțeles că acel individ mi-a agresat copiii și mi-a atacat copiii. Atât vă pot spune. Mi-a tăiat copiii acel individ. Nici nu știu măcar cine este. Nu am avut de a face cu dânsul, nu-l cunoaștem. Nu știm absolut nimic. Ce ați văzut și dumneavoastră, asta vedem și noi. La știri am văzut.

Să vedem care e problema. Ce și cum, chiar nu știu nici eu. Cu copiii n-am mai vorbit, n-am mai avut cum să iau legătura. Vreau să văd despre ce este vorba”, a declarat Sidonia la un post TV.