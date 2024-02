Deputatul PNL Virgil Popescu a scris pe Facebook: “Fără taxa pe soare! Așa cum am spus-o și ca ministru al Energiei, nu am susținut și nu susțin taxarea prosumatorilor. Astăzi, ca președinte al Comisiei de Mediu și Echilibru Ecologic, am propus și votat amendamentul prin care eliminăm această taxă, pe care l-am coinițiat împreună cu colegi de la PSD, PNL, UDMR, USR și neafiliați încă de pe vremea de când eram ministru.

Totodată, am dat vot pozitiv pentru raportul de adoptare al acestei legi, care include și amendamentul mai sus menționat. Astfel, se elimină posibilitarea aplicării de taxe şi tarife prosumatorilor de energie din surse regenerabile, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceştia care rămâne în spaţiile lor. Din contră, ne dorim să susținem creșterea numărului prosumatorilor, precum și a capacităților de stocare a energiei produse.

P.S. O precizare importantă, textul legii nu prevede nicio taxă și este opțională posibilitatea introducerii, doar dacă se îndeplinesc anumite condiții.”