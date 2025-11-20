Prețul cerut, de 35.000 de euro pe lună, pare să fi descurajat potențialii clienți, în ciuda poziției și a suprafeței generoase.

O reședință pregătită pentru un fost președinte

Imobilul fusese inițial pregătit ca posibilă reședință oficială pentru un fost președinte al României, conform unei hotărâri de guvern din august 2022. Presa a speculat la acel moment că vila ar fi destinată lui Klaus Iohannis, însă acesta a negat că ar fi solicitat un astfel de spațiu, iar autoritățile nu au confirmat vreodată o cerere oficială.

Miza scandalului de la RA-APPS, ce urmărește Bolojan! Guvernul pregătește privatizarea vilelor de protocol- SURSE

Investiția masivă în consolidare și modernizare

Construită între anii 1960 și 1965, vila avea nevoie de lucrări ample, întrucât nu respecta normele antiseismice. RA-APPS a justificat investiția prin necesitatea consolidării structurale și refuncționalizării spațiilor.

Înainte de modernizare, valoarea de inventar a clădirii era de doar 1,28 milioane de lei, în timp ce terenul era evaluat la 12,85 milioane de lei. După lucrările majore, imobilul a fost clasificat ca spațiu destinat activităților comerciale.

Dimensiuni și condiții de licitație

Vila are o suprafață totală de 915,54 mp, împărțită în trei corpuri de clădire, și o curte de peste 1.100 mp. Licitația a fost lansată cu un tarif lunar de 35.000 de euro, o garanție de participare de 70.000 de euro și un dosar de licitație în valoare de 1.000 de lei plus TVA.

Cu toate acestea, până la termenul limită de 14 noiembrie, niciun candidat nu a depus documentația completă.

RA-APPS insistă cu o nouă licitație

În lipsa ofertelor, RA-APPS a anunțat organizarea unei noi licitații, în încercarea de a recupera investiția masivă și de a valorifica una dintre cele mai valoroase proprietăți din zona Primăverii.

ANAF va cere azi sechestru pe vila în care locuiesc soții Iohannis