Potrivit lui Gergely Gulyas, șef al cabinetului premierului, întâlnirea are ca scop stabilirea unei foi de parcurs ce ar putea duce la o întâlnire între liderii celor două țări, generând un acord de pace. De asemenea, vor fi abordate acorduri de cooperare în domenii precum energia, industria de apărare, economia și finanțele.

Gulyas a spus că Orban și Trump ar putea discuta un plan de lucru pentru o întâlnire între SUA și Rusia, cu scopul de a media pacea în Ucraina.

Orban s-a angajat să semneze un acord economic amplu cu Washingtonul pentru a compensa efectele tarifelor americane asupra Uniunii Europene.

În plus, discuțiile vor include sancțiunile impuse de SUA asupra companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft, pe care Ungaria încearcă să le evite prin obținerea unei derogări care să permită continuarea importurilor de gaz și țiței din Rusia, conform Mediafax.

Întâlnirea va fi prima la nivel bilateral dintre Orban și Trump după revenirea acestuia din urmă la Casa Albă și marchează o posibilă „epocă de aur” în relațiile dintre SUA și Ungaria, potrivit premierului ungar.

Întâlnirea anunțată vine după ce o întâlnire planificată între Trump și Putin în capitala Ungariei a fost amânată, în contextul respingerii de către Rusia a unui armistițiu.