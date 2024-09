Video scandalos! Angajata unei patiserii s-a urcat cu picioarele pe rafturile pline cu produse pentru a igieniza geamurile - VIDEO

Imaginile au stârnit o reacție puternică în mediul online, unde utilizatorii s-au arătat indignați de comportamentul neigienic și lipsit de respect pentru clienți.

În înregistrarea video, angajata poate fi văzută fără nicio ezitare, urcând pe rafturile pline cu prăjituri și alte produse alimentare expuse, în încercarea de a curăța geamurile. Acest gest a generat o serie de comentarii critice din partea celor care au văzut videoclipul. Unii internauți au subliniat că o astfel de practică nu doar că încalcă regulile de igienă, dar pune în pericol și sănătatea consumatorilor.

„Mai mâncați de la Koksal!”, spune martorul care a filmat întreaga scenă.

Reacții virale și indignare pe rețelele sociale

Internauții nu au întârziat să își exprime nemulțumirea, distribuind masiv videoclipul pe platformele sociale și criticând vehement comportamentul angajatei. „Cum e posibil ca cineva să calce pe mâncarea pe care o vinde?”, a comentat un utilizator. Alții au cerut măsuri imediate împotriva patiseriei pentru nerespectarea normelor de igienă. „O astfel de practică trebuie sancționată. Este inacceptabil!”, a adăugat altcineva.

„Poți sa frămânți puțin pizza cu picioarele...că nu are nimic”, „Nu are voie, ea ar trebui data in judecata. Eu lucrez la protectia consumatorului ,igiena se face fără produse puse la expunere!”, „Angajații care lucrează în domeniu ar trebui sa știe normele de igiena înainte de angajare!!! Școlile profesionale de meserie nu mai sunt!”, „Lasă frate CA este cu miros de picioare nespălate”, „Măcar și-a dat papucii jos. Trebuia dată afară!”, sunt doar o parte din comentariile primite.

Până în acest moment, nu există un comunicat oficial din partea reprezentanților patiseriei sau a autorităților sanitare dacă s-au sesizat.