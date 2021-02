Un avion care a decolat, sâmbătă după-amiază, de pe aeroportul olandez Maastricht Aachen, a pierdut părţi dintr-un motor după o explozie care a avut loc după decolare, relatează News.ro, care citează La Libre.

Ca măsură de precauţie, avionul a fost direcţionat către aeroportul belgian Liege pentru a ateriza acolo.

Longtail Aviation cargo 747 loses engine parts over Meerssen after failure on departure from Maastricht Airport in The Netherlands. Aircraft landed safely in Liege. https://t.co/b22hB9QgKF pic.twitter.com/NYps5GoBzT