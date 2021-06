"Vom lupta până la capăt, cu mine sau fără mine pe liste, pentru ca pe 11 iulie să intrăm în Parlamentul Republicii Moldova și să redăm acaestă țară moldovenilor, să o luăm din mâinile celor care au confiscat-o", a afirmat Rizea.

Acesta a mai spus că președintele formațunii NOI, Vladimir Dachi i-a propus să accepte o ventuală nominzalizare pentru un minister-cheie. "Va propune doamnei Maia Sandu, președintele Republicii moldova, în condițiile în care vom accede în Parlament, vom face o coaliție majoritară pentru a da un guvern cu adevărat serios cu condiția ca partidul NOI să primească portofoliul Ministerului Afacerilor Interne, portofoliu pentru care vor să mă nominalizeze pe mine."

Cristian Rizea a precizat și care este stadiul discuțiilor legate de intrarea sa în cursa electroal.

"Acum am discutat cu un vicepreședinte la Comisiei Electorale, fost consiler al lui Igor Dodon, i-am arătat toate documentele, toată lumea se ferește să-mi dea un document scris în care să apară că, într-adevăr, eu nu am cetățenie, le-am cerut asta, le-am făcut plângeri penale. Eu aștept să-mi dea o hîrtie în care să scrie că nu pot să candidez pentru a o putea ataca în Justiție și sper ca așa, pe ultima sută de metri, să am parte de un judecător corect, nu de unul corupt, așa cum am avut parte în ultimele șase luni în care am stat în penitenciar la Chișinău", a mai afirmat Cristian Rizea la Realitatea Plus.