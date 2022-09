Ploile torentiale fac prapad in tara. In comuna Pociovaliștea autoritatile iau masuri de protectie dupa ce debitul raului a crescut alarmant in ultime ore.

Ploaia torențială a inundat în doar câteva minute DN7, pe Valea Oltului. Mașinile au trecut cu greu prin apa care depășea roțile.

Probleme au fost și într-o zonă de camping din Bihor. Turiștii cazați în Poiana Glăvoi au fost nevoiți să își care corturile din calea viiturii. Localnicii spun că a plouat într-o zi cât pentru o lună întreagă.